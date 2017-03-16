Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе

Нынешнее поколение предпочитает не пускаться во все тяжкие

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования проследили сексуальную активность населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили статистические данные и выяснили, что современная молодежь имеет столько же половых контактов, что и их родители, но при этом склонны к моногамии, стараясь не потерять партнеров.

Результат исследования показал, что люди, родившиеся после 1980 года, имеют меньше партнеров, чем родившиеся до этого периода.

По словам специалистов, времена «сексуальной» революции остались в далеком прошлом и нынешней молодежи, нет нужды пускаться во все тяжкие. Стоит отметить, что молодые люди бояться менять партнеров из-за боязни заразиться венерическими заболеваниями.