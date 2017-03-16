Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету

Журналисты Владивостока узнали, кто главный по «тарелочкам»

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В четверг, 16 марта, журналисты Владивостока узнали, как работает скоростной спутниковый интернет, а также смогли сами собрать «тарелку» и создать точку Wi-Fi, сообщает РИА VladNews.

Сегодня РТКОММ официально представил во Владивостоке торговую марку SenSat, которая была специально разработана для подключения скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.

Стоит отметить, что представители РТКОММ сообщили, что целевая аудитория – активное взрослое платежеспособное население частной загородной и пригородной жилой застройки, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спутниковый интернет идеально подойдет для удаленных регионов, которые не охвачены сотовыми связями.

- При этом услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме, - сообщил генеральный директор дальневосточного подразделения РТКОММ Михаил Муттерперл.

Во Владивостоке девять спутниковых тарелок, которые имеют связь с 5-ю спутниками, располагаются на территории Центра спутниковой связи им. Б.И. Дземы. Сотрудники центра обеспечивают 100% связь ежесуточно. Для этого имеются источники резервированного питания.

-Если вдруг пропадает промышленная сеть, то автоматически сразу же запускается дизель, но эти три секунды, которые даются на его запуск, мы «держимся» на батареях. Например, если пропадает все питание и отключится дизель, то два с половиной часа можно спокойно продержаться на батареях, - рассказал сотрудник центра.

Самой увлекательной частью экскурсии, которая была организована специально для журналистов по центру, стала сборка и установка спутниковой тарелки, а также налаживание связи и создание точки Wi-Fi. Представители СМИ своими глазами увидели, как специалисты настраивают связь со спутником. Как оказалось процесс, который на первый взгляд может оказаться наипростейшим, требует точности. Отметим, что стать обладателем спутникового интернета сегодня может каждый. Особенно данный вопрос актуален для тех районов России, куда еще не «дошла» и сотовая связь. Как рассказали сотрудники центра, услугой спутниковой связи уже стали обладатели дальневосточного гектара, которые теперь могут пользоваться интернетом даже в тайге.