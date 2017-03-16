Аномальное тепло пришло во Владивосток 22:28, 16 марта Аномальное тепло пришло во Владивосток
Приморский силач собирается ставить новый рекорд 18:02, 16 марта Приморский силач собирается ставить новый рекорд
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия 17:44, 16 марта Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
Новостная лента
Март, 17 пятница
05:23
РИА VladNews ждет ваших новостей
05:23
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
05:23
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
22:28
Аномальное тепло пришло во Владивосток
21:13
Овощи вызывают стресс, - ученые
20:21
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
19:47
Около 80% россиян видят пользу в воссоединении Крыма с Россией
19:02
Ученые выяснили, насколько молодежь активна в сексе
18:34
У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша
18:17
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
18:02
Приморский силач собирается ставить новый рекорд
17:56
В Приморье на пожаре эвакуировано 45 жильцов пятиэтажки
17:44
Приморец поджёг торговый центр и пытался скрыться с места происшествия
17:37
Владивостокцев приглашают на бесплатные спектакли
17:24
Жильцы дома во Владивостоке остались без холодной воды Эксклюзив
17:12
В Приморье загорелся бензовоз
17:02
В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы
16:55
​Дэвид Рохас: Не храните деньги под подушкой! Эксклюзив
16:45
Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету Эксклюзив
16:40
​Солдат срочной службы найден повешенным в Приморье Эксклюзив
16:28
Молодого человека сбил поезд в Приморье Видео
16:15
Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке
16:12
В Приморье произошло жестокое убийство Эксклюзив
15:48
Житель Санкт-Петербурга нашел свою мать через 30 лет во Владивостоке Видео
15:31
Женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:19
Около 900 подростков Владивостока в этом году стали участниками «Уроков доброты»
15:11
Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины Эксклюзив
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Приморские энергетики обновили антирейтинг должников

Компании надоело фактически кредитовать чей-то бизнес
Фото: appl.su Фото: appl.su
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Приморские энергетики -АО «Дальневосточная генерирующая компания» - обновили антирейтинг должников из числа юридических лиц Владивостока и Артема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании. В него вошло 6 собственников и арендаторов помещений, «встроенных» в жилые дома и административные здания (магазины, кафе, офисные помещения и другие).

В сумме только эти предприятия задолжали за теплоснабжение более 700 тысяч рублей, в то время как общий долг всех юридических лиц в трех городах присутствия филиала (города Владивосток, Артем и Партизанск) составляет более 730 миллионов рублей.

«Неплательщики продолжают пользоваться услугами отопления и горячего водоснабжения, но счета не оплачивают, предпочитая вкладывать финансы в развитие своего дела, - описали сложившуюся ситуацию в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. - Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» не имеет возможности предоставлять услуги в долг, по сути, кредитовать деятельность каких-либо организаций и вынужден ограничить предоставление энергоресурса до полного погашения задолженности этими компаниями. Соответствующие уведомления направлены в их адрес. Если владельцы помещений или их работники будут чинить препятствия энергетикам и не допустят их для ограничения горячей воды, они будут привлечены к административной ответственности».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%
20:21, 16 марта 2017 Средний размер взятки в 2016 году в России вырос на 75%

В прошлом году подразделения службы выявили 69 тысяч экономических преступлений

В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы
17:02, 16 марта 2017 В Уставе Владивостока пропишут механизм замены временно отстраненного главы

Окончательное решение будет принято 30 марта

Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке
16:15, 16 марта 2017 Суд директора ТИНРО-Центра состоится в пятницу во Владивостоке

Льву Бочарову изберут меру пресечения

Во Владивостоке создан прецедент: первый депутат-инвалид в Думе
14:54, 16 марта 2017 Во Владивостоке создан прецедент: первый депутат-инвалид в Думе

Артем Моисеенко высказал свое мнение на этот счет

Депутат Думы Владивостока: Из-за болей в сердце я перестал чувствовать левую руку
14:32, 16 марта 2017 Депутат Думы Владивостока: Из-за болей в сердце я перестал чувствовать левую руку

Александр Приходько останавливаться не собирается

Жители Приморья могут следить за прогулами депутатов
13:43, 16 марта 2017 Жители Приморья могут следить за прогулами депутатов

Новинки в жизни парламентариев могут грозить досрочными прекращениями полномочий

Сбербанк заявил о выгодном предложении
12:45, 16 марта 2017 Сбербанк заявил о выгодном предложении

Клиенты могут бесплатно открыть расчётный счёт