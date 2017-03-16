Приморские энергетики обновили антирейтинг должников

Компании надоело фактически кредитовать чей-то бизнес

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Приморские энергетики -АО «Дальневосточная генерирующая компания» - обновили антирейтинг должников из числа юридических лиц Владивостока и Артема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании. В него вошло 6 собственников и арендаторов помещений, «встроенных» в жилые дома и административные здания (магазины, кафе, офисные помещения и другие).

В сумме только эти предприятия задолжали за теплоснабжение более 700 тысяч рублей, в то время как общий долг всех юридических лиц в трех городах присутствия филиала (города Владивосток, Артем и Партизанск) составляет более 730 миллионов рублей.

«Неплательщики продолжают пользоваться услугами отопления и горячего водоснабжения, но счета не оплачивают, предпочитая вкладывать финансы в развитие своего дела, - описали сложившуюся ситуацию в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. - Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» не имеет возможности предоставлять услуги в долг, по сути, кредитовать деятельность каких-либо организаций и вынужден ограничить предоставление энергоресурса до полного погашения задолженности этими компаниями. Соответствующие уведомления направлены в их адрес. Если владельцы помещений или их работники будут чинить препятствия энергетикам и не допустят их для ограничения горячей воды, они будут привлечены к административной ответственности».