​Солдат срочной службы найден повешенным в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В Приморье покончил с собой молодой человек, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тело парня 18-ти лет обнаружено сегодня без признаков жизни на территории в/ч 25030-11, поселок Южнореченск. По словам родственников, на теле парня обнаружены следы побоев. Тетя погибшего предполагает, что до самоубийства ее племянника довели, так как сам уйти из жизни он был не способен.

В пресс-службе военного следственного управления корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по данному факту проводится расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.