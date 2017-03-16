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В Приморье произошло жестокое убийство

Злоумышленники забили мужчину до смерти
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Убийство из-за денег произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в поселке сельского типа ДВ Мис, Октябрьский район. Мужчина 63-го года рождения решил навестить свою родственницу, чтобы поздравить с праздником. В это же время односельчане родственницы наведались к ней с той же целью. Заметив в доме присутствие мужчины, они начали вымогать у него деньги. Хозяйку дома один из злоумышленников удерживал в комнате, второй же избивал мужчину на кухне. В результате ударов потерпевший скончался на месте. Тело, замотанное в одеяло, злоумышленник вынес и выбросил в подвальном помещении заброшенного здания. Все это время его сообщник "держал" родственницу погибшего в соседней комнате и не выпускал. 

Как стало известно, фигурант дела сам по случайности признался в содеянном. Когда сотрудники полиции приехали к нему совершенно по другому вопросу, он сразу же сообщил, что сейчас же расскажет и покажет, где оставил тело убитого. Приехав на место происшествия, стражи порядка обнаружили труп 54-летнего мужчины, завернутый в одеяло. Подозреваемый дал признательные показания на месте.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в следственном комитете по Приморью, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего). На данный момент фигурант дела находится под стражей. 

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