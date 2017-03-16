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Общество

Приморский силач собирается ставить новый рекорд

Иван Савкин попробует сдвинуть с места "портальный кран" массой 312 тонн
Фото: из личного архива Ивана Савкина Фото: из личного архива Ивана Савкина
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

19 марта в поселке Ливадия Приморского края сильнейший "силач-буксировщик" мира, рекордсмен Иван Савкин попробует сдвинуть с места "портальный кран" массой 312 тонн, сообщает РИА VladNews. Свое достижение он посвятит годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Силач собирается стать первым человеком в мире, который сможет сдвинуть такой кран. Начало запланировано на 12:00. "Схватка" Ивана Савкина с супер-тяжелой техникой пройдет на Ливадийском судоремонтном заводе, где действует пропускная система. Чтобы попасть на это зрелище, нужно скинуть заявку на телефон организатора Александра Андрюхина (+7(908)994-00-98 (смс или WhatsApp)): указать "аккредитация на мировой рекорд для (ваше ФИО)" и информацию о своем транспортном средстве.

Нужно отметить, что сам Иван Савкин прожил в Ялте всё своё детство - с 1989 по 2000 год. 

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