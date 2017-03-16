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У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша

Наркотик курьер спрятал в коробке сока и тюбике из-под зубной пасты
Фото: WallpapersCraft Фото: WallpapersCraft
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

У пассажира поезда Москва-Владивосток полицейские изъяли полкилограмма гашишного масла, спрятанного в коробке сока и тюбике из-под зубной пасты, а также во флаконе моющего средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. 

Внимание на 34-летнего жителя Улан-Удэ стражи правопорядка обратили из-за его подозрительной нервозности.

Со слов задержанного, он планировал устроится на работу и остаться жить в городе Хабаровске, а наркотик вез для личного употребления.

Ранее фигурант уголовного дела уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.

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