У пассажира поезда Москва-Владивосток изъяли полкилограмма гашиша

Наркотик курьер спрятал в коробке сока и тюбике из-под зубной пасты

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

У пассажира поезда Москва-Владивосток полицейские изъяли полкилограмма гашишного масла, спрятанного в коробке сока и тюбике из-под зубной пасты, а также во флаконе моющего средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Внимание на 34-летнего жителя Улан-Удэ стражи правопорядка обратили из-за его подозрительной нервозности.

Со слов задержанного, он планировал устроится на работу и остаться жить в городе Хабаровске, а наркотик вез для личного употребления.

Ранее фигурант уголовного дела уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.