Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею?

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока вот уже полгода ведет здоровый образ жизни.

"С возрастом у многих возникает проблема, ничего не ем, а не худею, раньше ела все подряд и не поправлялась. Именно с такой проблемой сталкиваются «домохозяйки», похудевшие без тренировок «на кефире» и «на гречке».

Что же это? Проблема замедленного метаболизма, поэтому я прошу вас, девушки, не голодайте! Больше силовых упражнений, а именно с гантелями, повторюсь ещё раз!

Почему силовые, а не кардио? Любая работа на повторение количества движений - это работа на выносливость. Неважно — будете вы гулять пешком или красить забор, вы будете совершать длительную и монотонную работу и не будете тренировать ваши мышцы в силовом режиме. А любая работа на выносливость рано или поздно приводит к потере мышечной массы в организме. Весь день женщины на ногах, моем, чистим, убираем, некогда присест отдохнуть, а в итоге, пухлое тело и нет мышц. Задумайтесь: это не возраст, а неправильный образ жизни, пора уделить себе время. Два, три раза в неделю идеально ходить в спортзал, но можно и заниматься дома! А если стоять в планке, то достаточно 5 минут.

Накачайте мышцы, а это силовые упражнения, сразу почувствуете себя лучше, моложе и здоровее!

Питание только сбалансированное и 5-ти разовое, и чем разноцветнее, тем больше витаминов вы получите от этого приема пищи. Всем удачных тренировок!"

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.