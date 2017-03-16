Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины

Всего за сутки произошло 72 аварии

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду, 15 марта, в трех ДТП пострадали три женщины, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 72 различных столкновения транспортных средств, в том числе и 41 авария с материальным ущербом. Участники 16 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 360 раз, инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 7 по пьяной езде, 9 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей, а также 7 по выездам на "встречку". Составлено 7 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 53 - по нарушениям правил парковки и 6 в отношении должников по административным штрафам.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 10 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 45 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 64 протокола. В свою очередь, "безлошадные" граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 64 копии протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 3 нарушениях, а таксисты - на 22.