Молодого человека сбил поезд в Приморье

Не стойте на пути!

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Понедельник 10 утра, район Кипарисово. Трезвый молодой парень идет на встречу приближающемуся поезду. Намеренно ли он хотел расстаться с жизнью или нет - неизвестно, но состав не успел остановиться, а парень - отскочить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.