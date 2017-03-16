Понедельник 10 утра, район Кипарисово. Трезвый молодой парень идет на встречу приближающемуся поезду. Намеренно ли он хотел расстаться с жизнью или нет - неизвестно, но состав не успел остановиться, а парень - отскочить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Молодого человека сбил поезд в Приморье
Не стойте на пути!Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.
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