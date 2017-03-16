Житель Санкт-Петербурга нашел свою мать через 30 лет во Владивостоке

Долгожданная встреча состоялась в эфире "Первого канала"

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Найти мать, о которой более 25-ти лет не было ничего известно, жителю Санкт-Петербурга помогла статья журналистки информационного агентства VladNews. История Алексея и Татьяны Симоновых прогремела на всю страну. Не все родственники Алексея узнали в женщине его мать, но встреча на известном телешоу подтвердила – это она, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.