Во Владивостоке создан прецедент: первый депутат-инвалид в Думе

Артем Моисеенко высказал свое мнение на этот счет

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Президент Приморской краевой Федерации физической культуры и спорта инвалидов СПОДА Артём Моисеен­ко уже 30 марта примет участие в своем первом заседании Думы Владивостока в качестве депутата. Как сообщил РИА VladNews сам Артем, на этом заседании Думы ему торжественно вручат депутатское удостоверение.

Напомним, он заменит на посту депутата Наталью Изотову. Такое решение принял принял региональный политсовет «Единой России» 16 февраля.

Примечательно, что это будет первый депутат-инвалид в Думе.

"На сегодняшний день Дальнем Востоке нет депутатов на колясках, - заявил Артем Моисеенко. - Я планирую в мае пойти на праймериз от "Единой России" и соответственно в сентябре буду бороться за депутатский мандат нового созыва. Я планирую также продолжать свою работу в социальной сфере и помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет инвалидность или живут за чертой бедности. Мне нравится эта работа и я делаю её от души и на совесть. Также буду поддерживать реализацию "Доступной среды" и всячески способствовать её улучшению в нашем любимом городе. Конечно, будет внимание и развитию физической культуры и спорта для людей с инвалидностью, обустройству доступного пляжа на Санаторной. Уверен, что с новыми возможностями появится больше результатов. Хотя нужно не забывать, что и "Москва не сразу строилась"!"

Отметим, что Артем войдет в состав комитета по социальной политике и делами ветеранов Думы.

"На фоне волны обсуждения темы инвалидности в нашей стране обязательно буду заниматься просветительскими уроками доброты и толерантности в отношении друг к другу, не деля людей по признаку инвалидности. Это, считаю, надо закладывать с детства. Также буду делать упор на инклюзивное образование и общение в разных областях жизни. Устраивать различные флешмобы с участием детей и взрослых с инвалидностью и здоровых. Уверен, что так мы быстрее сможем сплотить нашей общество в понимании, что люди с любой формой инвалидности являются абсолютно равными членами общества и заслуживают уважения и доброго отношения", - сказал депутат.