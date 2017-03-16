Нетрезвый мопедист устроил ДТП со смертельным исходом

Погибла пассажирка

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Артеме, в районе улицы Черноморская,4. Водитель 84-го года рождения двигался на мопеде марки Suzuki со своей спутницей. Заметив патрульный автомобиль ДПС, мужчина решил поскорее скрыться из виду. В результате водитель не справился с управлением транспортного средства и улетел в кювет. При происшествии пассажирка вылетела с мопеда и ударилась головой о камень. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД по Приморью, мужчина не имел прав на управление транспортным средством. Сейчас по данному факту полиция Приморья проводит проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, и водитель, и его спутница находились в сильном алкогольном опьянении.

