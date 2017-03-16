Подросток выпал из окна многоэтажки во Владивостоке

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Накануне вечером, 15 марта, во Владивостоке 14-летний подросток выпал из окна с 8-ого этажа, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел по адресу Тухачевского, 56 около 19.00. Лежащего на земле ребенка увидели прохожие, которые вызвали полицию и «скорую».

Прибывшие медики диагностировали смерть мальчика.

Как сообщали корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, мальчик совершил самоубийство. Правоохранительным органам предстоит выяснить, что стало причиной гибели несовершеннолетнего – игра «Синий кит» или какие-то проблемы.