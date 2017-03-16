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Во Владивостоке идет суд по делу Приморского океанариума к бывшему сотруднику

Заседание началось около 14:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В Первореченском суде Владивостока около 14:00 в четверг,16 марта, началось судебное заседание по делу о защите чести и достоинства Приморского океанариума: слушание было перенесено с 1 февраля, сообщает корреспондент РИА VladNews. Начало заседания 16 марта назначено на 14:00. Ответчиком по делу является бывший сотрудник организации Роман Фадеев, который написал резонансный пост в популярной соцсети Facebook, в котором рассказал о положении дел в океанариуме.

Заседание 16 марта было перенесено с 1 февраля по просьбе ответчика.

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