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Депутат Думы Владивостока: Из-за болей в сердце я перестал чувствовать левую руку

Александр Приходько останавливаться не собирается
Фото: из социальной сети Fb Фото: из социальной сети Fb
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько голодает уже 18-й день, не смотря на то, что ему с каждым днем становится все хуже, он продолжает ждать ответа от президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews.

Спустя 18 дней Владимир Путин так и не обратил своего внимания на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты. Как сообщил Приходько, из приемной президента начали приходить ответы, но их содержание он разглашать не собирается.

Стоит отметить, что с каждым днем депутату становится все хуже.

- Вчера вечером состояние крайне ухудшилось, два раза была рвота, затем боль в сердце, перестал чувствовать левую руку, холодный пот, силы просто покинули. Сегодня даже не мог самостоятельно встать с кровати. С утра сегодня были слабые боли в области сердца, тошнота, слабость, - сообщил Александр Приходько на своей страничке в Fb.

Как стало известно, жена Александра Приходько решила поддержать мужа и в своем обращении попросила президента, чтобы в СК РФ и Генеральной прокуратуре обратили внимание на сфальсифицированное уголовное дело, ответ бы также «под копирку».

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты. 

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