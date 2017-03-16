Большинство комментаторов вошли в положение гражданина, которому уже невтерпеж

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Этический спор в Инстаграме вызвало видео, на котором нетрезвый мужчина справляет нужду в центре Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отметили авторы видео, приславшие запись в известный паблик, недалеко от места действия гуляют дети.ъ

Вместе с тем, как ни странно, пьяный "писающий мальчик" явно старше 30 лет вызвал скорее сочувствие, а не негодование граждан, многие из которых вошли в положение человека, который, что называется, "не дотерпел" в общественном месте посреди белого дня.

Гораздо большее возмущение интернет-комментаторов вызвал сам факт размещения видеозаписи в интернете, тем более с подробными комментариями действий главного героя. При этом практически никто не обеспокоился моральным аспектом произошедшего на Набережной.