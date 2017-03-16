Продавцы нелегального спиртного осуждены в Приморье

Они хранили товар у себя дома

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Двое торговцев суррогатом алкоголя осуждены в Приморье Лесозаводским районным судом на 2 года лишения свободы условно: местные жители признаны виновными в преступлении по статье 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Вв судебном заседании установлено, что в 2016 году фигуранты хранили с целью сбыта и реализовывали по месту своего проживания алкоголь, произведенный кустарным способом. При этом их товар не отвечал требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В ходе обысков у фигурантов было изъято в общей сложности более 100 литров спиртосодержащей жидкости. Ее по постановлению суда уничтожат.

Сейчас они получили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.