Мошенник подсунул приморской пенсионерке купюру «Банка приколов»

Мужчина задержан

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке обратилась 83-летняя пенсионерка и рассказала, что неизвестным путем к ней попал сувенирный билет «Банка приколов» в виде купюры номиналом 5000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Женщина, не заметив отличия от настоящей купюры, попытался расплатиться ею в магазине. После того, как продавец не приняла у нее билет «Банка приколов», женщина обратилась в полицию.

Оперативники установили, что накануне к пожилой женщине заходил ее 36-летний сосед, чтобы отдать ранее взятый долг в размере 2000 рублей. Злоумышленники предложил потерпевшей разменять пятитысячную купюру и вернуть ему 3000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.