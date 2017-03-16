Приморец проник в кабинет начальства и похитил из сейфа приличную сумму денег

Злоумышленник задержан

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции по городу Уссурийску поступило заявление генерального директора мебельного предприятия о краже денежных средств фирмы, Причиненный ущерб составил около 130 тысяч рублей.

Как стало известно, проникновение в офис, расположенный на первом этаже здания по улице Тургенева, было совершено путем отжима створки пластикового окна. Далее злоумышленник взломал сейф и похитил из него денежные средства. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний работник предприятия.

В отделе полиции молодой человек дал признательные показания, пояснив, что часть денежных средств потратил по своему усмотрению. 110 000 рублей обнаружены в ходе обыска и возвращены владельцу.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.