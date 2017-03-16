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Жители Приморья могут следить за прогулами депутатов

Новинки в жизни парламентариев могут грозить досрочными прекращениями полномочий
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

У жителей Приморья появилась возможность отслеживать активность депутатов ЗакСобрания края на специальной странице на сайте краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края. 

Новация связана с тем, что по новым поправкам, внесенным в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края", полномочия депутатов могут прекращаться за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия, а за первый пропуск - высказывать порицание.

Инициаторы закона надеются, что это окажет влияние на тех, кто систематически пропускает заседания, нарушает дисциплину и мешает работе краевых парламентариев:

- Каждый должен понимать, что депутатские обязанности – это непростая и очень ответственная работа, - прокомментировал ситуацию спикер ЗакСобрания Александр Ролик.

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