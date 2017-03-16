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Лагутенко: На новых купюрах надо изобразить не мосты Владивостока, а туман

Певец прокомментировал песню "Владивосток-2000"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

На новой 2000-рублевой купюре лучше изобразить не мосты Владивостока, а туманы над дальневосточными морями. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил Илья Лагутенко, сообщает РИА VladNews. Певец прокомментировал тот факт, что многие соотносят новые купюры с песней "Владивосток-2000":

- Когда я написал эту песню, она была довольно подробной такой иллюстрацией владивостокской повседневной жизни 1990-х, - сказал Лагутенко. - И я не думал, что она переживет 2000-й год. Но вот прошло уже сколько лет, настали те самые «времена почище», значит, песня оказалась отчасти пророческой. А Владивосток победил в голосовании и благодаря нашим активным поклонникам. Но я, будь у меня право голоса, изобразил бы на будущей купюре дальневосточный туман на море: попадая в него, испытываешь такую же неопределенность в будущем, как с курсами валют и прочими экономическими загадками.

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