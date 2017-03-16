Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»

Устройства поступят во Владивосток на следующей неделе

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В администрации Приморского края сообщили, что уже на следующей неделе во Владивосток поступит первая партия упрощенных устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которые можно будет установить на б/у автомобили, ввозимые на территорию Российской Федерации, сообщает РИА VladNews.

На сегодняшний день сотрудники компании АО «ГЛОНАСС» планируют посетить приморскую столицу для того, чтобы заключить соглашения с компаниями, которые готовы к оснащению автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб. Однако самим компаниям для начала необходимо пройти аккредитацию, чтобы иметь возможность оказывать данную услугу.

Пока стоимость установки системы неизвестна также, как и то, сколько устройств поступит во Владивосток на следующей неделе.

Как раннее сообщало РИА VladNewsс первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Митинг по проблеме автомобилистов прошел 19 февраля на Привокзальной площади Владивостока. Будет ли ещё один митинг пока неизвестно. Участники прошлого митинга сообщали, что в случае, если власти отказываются решать проблемы, они пойдут дальше.