Несоблюдение техники безопасности стало причиной пожара в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

15 марта в 17 часов 54 минуты в пожарную охрану Находкинского городского округа поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Врангель на улице Невельского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморью.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно приступили к тушению. Из окна второго этажа шли клубы дыма. В результате разведки было установлено, что на кухне одной из квартир дома горит электрическая плита.

Ровно 4 минуты понадобилось огнеборцам для локализации пожараЕще через 5 минут пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.

Причиной данного пожара стало неосторожное обращение с электрическим прибором. Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.