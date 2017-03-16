Упрямый приморец два дня пытался перебросить через ограждение колонии алкоголь и мобильники 12:31, 16 марта Упрямый приморец два дня пытался перебросить через ограждение колонии алкоголь и мобильники
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС» 12:18, 16 марта Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
Ученые оценили угрозу цунами для Приморья 12:06, 16 марта Ученые оценили угрозу цунами для Приморья
Новостная лента
Март, 16 четверг
12:42
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:42
Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста Эксклюзив
12:31
Упрямый приморец два дня пытался перебросить через ограждение колонии алкоголь и мобильники
12:18
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
12:06
Ученые оценили угрозу цунами для Приморья
11:57
​Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
11:56
Зинаида Ким: У политики не женское лицо Эксклюзив
11:53
Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке Фото
11:44
Прокуратура следит за администрацией Приморья
11:33
Дворец детского творчества приглашает на индийское празднование весны
11:20
Количество ДТП в Приморье стремительно растет
11:07
Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:55
Владивостокский автомобилист откупился деньгами, сбив ребенка на пешеходном переходе
10:43
Девушка не добежала во Владивостоке Эксклюзив
10:31
Военным Приморья выдадут 1,5 миллиарда рублей на жилье в 2017 году
10:20
Всемирный день защиты прав потребителей отметили в МФЦ Владивостока
10:09
Торговый центр сгорел в Приморье Фото и Видео
09:52
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 16 марта Адреса
09:49
Суд не вынес решение по апелляции защиты Игоря Пушкарева Эксклюзив
09:47
​Коллегия присяжных заседателей по делу «приморских партизан» снова не сформирована
09:41
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 16 марта Адреса
09:30
Гороскоп на 16 марта
09:25
Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными
09:18
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:06
Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C
09:00
Бесплатный семинар для руководителей пройдет во Владивостоке
07:20
Сибирскими учеными создана карта угроз цунами на ближайшую тысячу лет Фото
06:32
Премия «Молодежный вектор»: прием заявок от соискателей продолжается
05:25
Во Владивостоке будет реализован приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
04:16
Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком
02:38
Для дачников Владивостока предусмотрели дополнительные бесплатные занятия
01:13
Вопрос платы за общедомовые нужды обсудят во Владивостоке на выездных семинарах «Управдома»
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4098 (37) от 16 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ни чеков, ни слова по-русски
«Еруслан» распилят за долги
Заместителям мэра добавили обязанностей. Временных
Во Владивостоке расскажут о популярном среди подростков хобби
Аграрии уже в поле
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке

Более 300 студентов со всех ВУЗов приморской столицы заявили о своем желании участвовать и стать частью масштабного события
Фото: Екатерина Глазачева Фото: Екатерина Глазачева
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

15 марта студенты Приморья собрались на флешмобе в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает РИА VladNews. Фестиваль пройдет в городе Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.

Флешмоб прошел в столице Приморского края на центральной площади Владивостока. Участникам предстояло выстроить символ фестиваля - цветок ромашки. Таким образом студенты отправили привет городу Сочи.

Напомним, что 14 октября 2016 года на Кампусе ДВФУ острове Русский состоялся всероссийский флешмоб «эстафета приветов». Акция проходила в 12 городах России. Студенты и молодежь выстроили на аллее фигуру пятилепестковой ромашки - логотип фестиваля.

Россия в 2017 году удостоилась чести провести XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи, участниками станут 20 000 человек из 150 стран мира.

"Я участвую в таком мероприятии первый раз, но во флэш-мобах участвую всегда. Все понравилось, и яркие шары, хорошее настроение, музыка, и ведущий",- поделился впечатлением Евгений Ворник, студент ДВФУ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Владивостока танцуют и худеют
15:54, 15 марта 2017 Жители Владивостока танцуют и худеют

На танцевальной Zumba® вечеринке

Любовь и предательство: в театре имени Горького готовят премьеру
17:25, 14 марта 2017 Любовь и предательство: в театре имени Горького готовят премьеру

В год 80-летия со дня рождения известного драматурга

Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника
15:57, 14 марта 2017 Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника

В ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки

Кошачий праздник прошел во Владивостоке
16:21, 11 марта 2017 Кошачий праздник прошел во Владивостоке

Мероприятие пообещали сделать ежегодным

Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа
11:01, 11 марта 2017 Владивостокцы увидели «Васю» на чердаке обновленного ГУМа

Накануне состоялась премьера спектакля «Здесь был Вася!»

О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева
13:29, 10 марта 2017 О том, кто живее всех живых, напомнили посетителям музея имени Арсеньева

Во Владивостоке открылась выставка, посвященная Ленину

Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов
12:12, 10 марта 2017 Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов

Активисты проверили четыре адреса