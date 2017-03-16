Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке

Более 300 студентов со всех ВУЗов приморской столицы заявили о своем желании участвовать и стать частью масштабного события

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

15 марта студенты Приморья собрались на флешмобе в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает РИА VladNews. Фестиваль пройдет в городе Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.

Флешмоб прошел в столице Приморского края на центральной площади Владивостока. Участникам предстояло выстроить символ фестиваля - цветок ромашки. Таким образом студенты отправили привет городу Сочи.

Напомним, что 14 октября 2016 года на Кампусе ДВФУ острове Русский состоялся всероссийский флешмоб «эстафета приветов». Акция проходила в 12 городах России. Студенты и молодежь выстроили на аллее фигуру пятилепестковой ромашки - логотип фестиваля.

Россия в 2017 году удостоилась чести провести XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи, участниками станут 20 000 человек из 150 стран мира.

"Я участвую в таком мероприятии первый раз, но во флэш-мобах участвую всегда. Все понравилось, и яркие шары, хорошее настроение, музыка, и ведущий",- поделился впечатлением Евгений Ворник, студент ДВФУ.