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Фоторепортажи

С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей

«Утилизируй правильно»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С начала 2017 года в рамках проекта «Утилизируй правильно» в приморской столице установлено 11 новых специализированных эко-модулей для сбора ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

Проект «Утилизируй правильно» направлен на организацию селективного сбора мусора во Владивостоке и экологически безопасной утилизации ртутьсодержащих отходов. Его организаторы – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока и ООО «ПримТехнополис».

«Проект реализуется в целях уменьшения объема чрезвычайно опасных отходов, а также предотвращения их несанкционированного складирования на территории города, – рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков. – В составе батареек, термометров и лампочек содержатся ядовитые пары ртути, не имеющие цвета и запаха. Но при попадании в воздух могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде».

Новые модули в 2017 году во Владивостоке появились по адресам: ул. Шошина, 25-а; ул. Волховская, 5; ул. Сабанеева, 16 и 22; пр-т Красного Знамени, 97; Днепровский пер., 2; ул. Руднева, 4; ул. Карьерная, 26; ул. Тухачевского, 60; ул. Постышева, 15; ул. Ильичева, 3.

Внутри эко-модули устроены таким образом, чтобы попадающие в них опасные элементы не повреждались.

Сбором и вывозом собранного опасного мусора занимается компания «ПримТехнополис». Из эко-модулей отработанные ртутьсодержащие отходы транспортируют в боксе из особого металла для дальнейшей переработки в цех ООО «ПримТехнополис». Здесь специалисты компании при помощи специализированного оборудования «обезвреживают» опасные отходы: вся ртуть из ламп, термометров и батареек скапливается в специальном резервуаре. В дальнейшем стеклобой используют для добавок в дорожное покрытие, цоколи ламп идут на металлолом, а ртуть отправляют для повторного промышленного использования.

«Этот метод переработки ртутьсодержащих отходов наиболее безопасен для человека и окружающей среды», – отметил директор ООО «ПримТехнополис» Иван Скогорев.

Всего за три года существования проекта «Утилизируй правильно» во Владивостоке установлено 44 эко-модулей. За год компания собирает более двух тысяч энергосберегающих ламп, около 6,5 тысяч батареек и порядка 150 градусников.

Специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или товарищества собственников жилья за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «Примтехнополис» по телефонам: 228-10-16, 228-10-15, 296-02-22.

Участниками и партнерами эко-проекта могут стать все заинтересованные юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители Владивостока, заинтересованные в улучшении экологической ситуации приморской столицы. С положением об экологическом проекте можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология». По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в отдел экологической безопасности администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.

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