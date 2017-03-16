Курс валют на 16 марта

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59,11 рубля, а евро- 62,84 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня стоимость американской валюты увеличилась на 0,15 копейки. Аналитики пока не дают никаких обещаний по поводу снижения иностранных валют и укрепления отечественной валюты. Напомним, ранее финансисты сообщали о том, что на следующей неделе курс доллара может составить 62 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59,15 рубля, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 58,05 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 62,95 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 62,30 рубля за один евро.