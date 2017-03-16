РИА VladNews ждет ваших новостей

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Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Любой желающий может стать соавтором популярного СМИ как непосредственный участник или очевидец уникальных событий, сообщает РИА VladNews. Все самое интересное, что происходит с жителями Владивостока и Приморского края, попадет на сайт из первых рук.

Для этого нужно сделать фото или видео с места событий с вашими комментариями и прислать на редакционный номер, указанный ниже.

Смело снимайте все, что показалось вам интересным: в деле корреспондента важна оперативность. Позвольте всему миру увидеть вашу новость.

Фото и видео, снятые на телефоны и видеорегистраторы, присылайте на WhatsApp редакции. В любое время дня и ночи корреспонденты РИА VladNews ждут ваших сообщений на номер + 7 994 000 01 02

Для справки:

РИА VladNews - региональное информационное агентство, которое в круглосуточном режиме снабжает вас новостями Владивостока и Приморского края. Агентство входит в ТОП-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта - более миллиона. В 2017 году РИА отметит 20-летие! Заходите за эксклюзивом на www.vladnews.ru. РИА VladNews – ничего личного, только новости!