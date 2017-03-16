Прокуратура следит за администрацией Приморья

Суд вынес решение по статье "Халатность"

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Природоохранная прокуратура Приморского края продолжает держать на контроле выполнение администрацией Приморья постановления суда о проведении лесоустройства на площади 2,6 миллионов гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работы по госконтракту о лесоустройстве были выполнены (и приняты департаментом лесного хозяйства края) подозрительно быстро. Для проверки качества выполнения были привлечены специалисты Департамента лесного хозяйства по ДФО, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

Постановлением Советского суда Владивостока на администрацию Приморья, признанную виновной по статье "Халатность" была возложена обязанность по проведению в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите леса на территории края, не занятой переданными для использования на основании договоров аренды лесными участками. Это Сергеевское лесничество (свыше 616 га), Владивостокское лесничество (более 223 га), Арсеньевское лесничество (более 388 га), Уссурийское лесничество (свыше 159 га), Дальнереченское лесничество (свыше 581 га), Чугуевское лесничество (свыше 681 га).