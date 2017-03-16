При пожаре в Приморье спасены два человека

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

15 марта в 16 часов 8 минут в пожарно-спасательную часть Михайловского района поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в селе Михайловка на улице Набережная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморью.

Прибыв по указанному адресу уже через 4 минуты, огнеборцы обнаружили, что открытым пламенем горят крыльцо и кровля здания. На момент пожара в охваченном огнём помещении находились двое человек. Брандмейстеры помогли мужчине и женщине оперативно покинуть горящее помещение и выйти на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не потребовалась. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В 16 часов 17 минут возгорание было локализовано, а в 16 часов 25 минут - полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 8 кв. м. Тушили пожар 4 человека личного состава и 2 единицы техники.