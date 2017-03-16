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Владивостокский суд признал незаконным сайт, продававший водительские права

На ресурсе была размещена также реклама преимуществ покупки водительских прав без учебы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Советский районный суд Владивостока признал незаконной деятельность интернет-сайта, который предлагал к продаже водительские права без обучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд прокуратурой города Находка. 

На сайте были также указаны способы оплаты услуги и доставки водительского удостоверения, а также преимущества получения водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

Напомним, покупка "водительских прав" без прохождения обучения в автошколе незаконна. Недавно в Приморье был задержан мошенник, который пообещал доверчивому гражданину за 45 тысяч рублей сделать права - и скрылся с деньгами.

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