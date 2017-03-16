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Упрямый приморец два дня пытался перебросить через ограждение колонии алкоголь и мобильники

Молодой человек дважды попадал в отделение полиции
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В городе Большой Камень Приморского края задержан упорный гражданин, который в течение двух дней несколько раз пытался перебросить в колонию №29 через внешнее ограждение два мобильника и бутылку алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона. Упрямому молодому человеку, которому еще в первый день его попыток объяснили противоправность таких действий, теперь грозит штраф по статье 19.12 КоАП РФ.

В общей сложности, молодого человека дважды доставляли в отделение полиции, в первый раз встреча с правоохранителями для него окончилась профилактической беседой с предупреждением, а во второй раз - составлением протокола

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