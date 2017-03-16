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Культура

Дворец детского творчества приглашает на индийское празднование весны

Вход свободный
Фото: turako.ru Фото: turako.ru
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 19 марта, во Дворце детского творчества Владивостока состоится интерактивная программа для детей и взрослых «Индия и Россия: встретим весну вместе», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Встреча весны в Индии очень похожа на праздник в России – Масленицу. Этот праздник красок – один из самых грандиозных и ярких фестивалей, проходящих в Нью-Дели.

В программе: хороводы, заклички, индийские танцы, роспись хной – мехенди, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, слонов, кукол, лепка из пластмассы и бисероплетение, русские блины с индийским чаем и индийское кино. Также пройдут показательные выступления ансамбля индийского танца «Дости» и фольклорного ансамбля «Традиция». Кроме того, для всех желающих будет представлен индийский фильм «Пахели» - «Загадка».

Начало в 13.00 в фойе театрального корпуса Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). 

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