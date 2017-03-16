Количество ДТП в Приморье стремительно растет

Основным видом происшествий стал наезд на пешехода

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

С начала года в Приморье зарегистрировано 410 автомобильных аварий, в результате которых 22 человека погибли, 531 – получил травмы различной степени тяжести, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. Рост по числу происшествий превышает аналогичный период прошлого года более чем на 12%, по числу пострадавших цифра возросла на 16%. Однако сократилась тяжесть последствий ДТП, составив 4 погибших на 100 пострадавших.

Основным видом происшествий стал наезд на пешехода - более 39% от общего числа автомобильных аварий. Рост ДТП с участием пешеходов отмечен в городах Владивосток, Находка, Уссурийск, Большой Камень, Арсеньев, а также в Спасском районе.

Так, за прошедшие сутки в отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 189 административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ; в отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, - 365. Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. Каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми.

Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проводится разъяснительная работа. Инспекторы надеются, что общение с автоинспектором послужит уроком для всех, кто считает возможным пренебрегать правилами, а, вместе с тем, и безопасностью на дороге.