Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

66-летняя пенсионерка пострадала в аварии в районе дома №7"а" по улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. Инцидент произошел около 08:45. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, по предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Toyota Prius, направлявшийся со стороны улицы Котельникова в сторону улицы Нейбута, при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, за рулем которого была женщина 1977 года рождения.

66-летняя пассажирка Toyota RAV4 получила ушиб грудной клетки и направлена на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты.