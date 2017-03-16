Владивостокский автомобилист откупился деньгами, сбив ребенка на пешеходном переходе

ГАИ ищет свидетелей ДТП

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Неизвестный на неустановленном автомобиле, сбивший ребенка в районе школы №22, откупился деньгами, а после скрылся с места происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что школьник 7-ми лет стал жертвой невнимательного водителя. Наезд произошел 14 марта около 15:00 в районе дома №33 по улице Горной. Ребенок получил ушиб левого бедра. Со слов ребенка, его сбил серо черный автомобиль - либо универсал, либо кроссовер, либо мини-джип. После наезда водитель автомобиля дал ребёнку тысячу рублей и посоветовал не рассказывать родителям о случившемся.

ГАИ Владивостока просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, которые что-либо знают, видели госномер авто либо имеют видеозапись регистратора, связаться с правоохранительными органами по телефонам 102 или 8(423)2-490-921.