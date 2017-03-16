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Девушка не добежала во Владивостоке

Переход дороги вне зоны пешеходного перехода закончился аварией
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Переход дороги вне пешеходного перехода закончился ДТП для 25-летней жительницы Владивостока: ее вне зоны действия наземного пешеходного перехода сбил автомобиль Nissan Murano. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в районе дома №21 по улице Шилкинской около 19:40 в среду, 15 марта.

Установлено, что автомобиль двигался со стороны улицы Тунгусской в сторону Тобольской. В результате наезда пострадавшая получила травму поясницы и была направлена на амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП уточняют специалисты.

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