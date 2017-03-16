Военным Приморья выдадут 1,5 миллиарда рублей на жилье в 2017 году

Жилищные субсидии выделены для обеспечения служащих постоянным жильем

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Свыше полутора миллиардов рублей выделено в 2017 году на обеспечение постоянным жильем военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае. Реализовать свое право на обеспечение постоянным жильем военнослужащие могут посредством получения денежной жилищной субсидии. В этом году выдано уже более 500 миллионов рублей на приобретение жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Всего с начала работы программы жилищных субсидий за 2015 и 2016 годы специалисты Уссурийского отдела жилищного обеспечения выдали более двух миллиардов рублей, обеспечив более 500 военнослужащих общевойскового объединения ВВО в Приморье.