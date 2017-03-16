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Торговый центр сгорел в Приморье

По предварительной информации, здание подожгли
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в половине четвертого утра 16 марта. Звонивший сообщил о возгорании торгового центра по улице Ленинская. Спустя 2 минуты пожарные в количестве 45 человек личного состава прибыли на место происшествия. В 5 часов 5 минут возгорание было локализовано, спустя еще 30 минут было локализовано открытое горение. На данный момент специалисты проводят проливку конструкций и осмотр помещения. 

В ходе тушения было задействовано два звена дымогазозащитной службы и семь единиц техники. По предварительной информации, общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Как стало известно корреспонденту, есть вероятность того, что это был намеренный поджог. По словам очевидцев, во время пожара рухнул второй этаж строения.

Причины пожара специалисты установят позже. 

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