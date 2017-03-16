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Общество

Всемирный день защиты прав потребителей отметили в МФЦ Владивостока

Для жителей и гостей приморской столицы консультации провели специалисты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Всемирный день защиты прав потребителей отметили сегодня в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь прошли бесплатные консультации горожан.

Для жителей и гостей приморской столицы консультации провели специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

«Для этой акции многофункциональный центр Владивостока был выбран неслучайно, – отметила руководитель отделения № 3 МФЦ «Мои документы» Наталья Гоманенко. – Из 165 государственных и муниципальных услуг, которые оказывают специалисты нашего центра, есть и обращения в Роспотребнадзор».

По словам специалистов МФЦ, целью проведения мероприятия стало повышение грамотности населения в сфере защиты прав потребителей по различным тематикам, среди которых «Права потребителей при продаже продовольственной и непродовольственной групп товаров», «Права потребителей при оказании услуг: финансовых, бытовых, платных медицинских, туристских, связи, жилищно-коммунальных».

«Сегодня к нам за консультацией обратилось более 50 человек, – рассказала Елена Полупанова, ведущий специалист отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. – Большинство обратившихся интересовались процедурой возврата товаров, купленных в интернет-магазинах. К сожалению, часто такие покупки становятся неудачными для покупателя, и наша задача - помочь человеку решить проблему. Надеемся, нашими советами люди воспользуются».

По словам Елены Полупановой, Всемирный день защиты прав потребителей в этом году проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

Для информации:

Во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения - в поселке Трудовом и на острове Русском в поселке Экипажный. Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых в МФЦ, достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую информационно-справочную службу: 230-34-84. Открыт и адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан: info@mfcvl.ru.

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