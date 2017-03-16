Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 16 марта

Сегодня, 16 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Ведутся восстановительные работы в связи с аварией на электролинии. Работы продолжатся до 11 часов утра.
Адреса:
Невская ул.33, 37А, 41
Сегодня, 16 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Ведутся восстановительные работы в связи с аварией на электролинии. Работы продолжатся до 11 часов утра.
Адреса:
Невская ул.33, 37А, 41
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