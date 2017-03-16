Иностранцы смогут приехать на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре 2017 года по электронным визам. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. При этом, электронные визы, которые иностранцы смогут получать для посещения территории СП Владивосток (Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка), будут бесплатными. Их будут заказывать через сайт МИД. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Срок действия визы - 30 дней.
Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными
Завершается отладка системы электронных визВладивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.
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