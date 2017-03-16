Гороскоп на 16 марта 09:30, 16 марта Гороскоп на 16 марта
Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными 09:25, 16 марта Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными
Семь междугородних автобусов из Владивостока отменены 09:18, 16 марта Семь междугородних автобусов из Владивостока отменены
Новостная лента
Март, 16 четверг
09:40
Что приморцы ждут от доллара?
09:40
Жители Чугуевского района Приморья прислали эксклюзивные фото супер-моста Эксклюзив
09:30
Гороскоп на 16 марта
09:25
Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными
09:18
Семь междугородних автобусов из Владивостока отменены
09:06
Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C
09:00
Бесплатный семинар для руководителей пройдет во Владивостоке
07:20
Сибирскими учеными создана карта угроз цунами на ближайшую тысячу лет Фото
06:32
Премия «Молодежный вектор»: прием заявок от соискателей продолжается
05:25
Во Владивостоке будет реализован приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
04:16
Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком
02:38
Для дачников Владивостока предусмотрели дополнительные бесплатные занятия
01:13
Вопрос платы за общедомовые нужды обсудят во Владивостоке на выездных семинарах «Управдома»
00:08
Молодежь Владивостока призывают вести здоровый образ жизни
Март, 15 среда
23:02
Молодые педагоги Владивостока делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы
21:53
Владивостокцам расскажут о путешествии в Гималаи Фото
20:26
17 марта в МФЦ Владивостока состоится День открытых дверей для налогоплательщиков
19:51
Глава Крыма: "России нужна монархия"
19:04
Владивостокцы увидят любовную комедию "Чужих мужей не бывает"
18:32
В Приморье начался сельскохозяйственный сезон
18:02
У смелых людей мозг работает по-особенному, - ученые
17:57
В ДФО появится местное вьетнамское молоко
17:44
Жители Европы, Америки и Украины заинтересовались "дальневосточными гектарами"
17:32
В Приморье сожгли 1,5 тонны санкционных порошков
17:21
Амазонка депутатского корпуса
17:18
Ольга Голодец удивилась зарплатам на уровне МРОТ
17:08
Воскресенье приморцев порадует по-весеннему теплой погодой
16:59
Против чиновников администрации Приморья возбуждено дело о бездомных детях-сиротах
16:37
Сегодня в администрации Владивостока состоится бесплатный урок школы по вопросам ЖКХ «Управдом»
16:33
Владивосток примет участие в первом всероссийском полумарафоне с одновременным стартом
16:32
Во Владивостоке возобновляется суд по делу о чести Приморского океанариума Эксклюзив
16:31
В Приморье заметили, что многие отечественные продукты стали хуже
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4098 (37) от 16 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ни чеков, ни слова по-русски
«Еруслан» распилят за долги
Заместителям мэра добавили обязанностей. Временных
Во Владивостоке расскажут о популярном среди подростков хобби
Аграрии уже в поле
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Минвостокразвития: Визы для иностранных гостей ВЭФ будут бесплатными

Завершается отладка системы электронных виз
Фото: RT Фото: RT
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Иностранцы смогут приехать на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре 2017 года по электронным визам. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. При этом, электронные визы, которые иностранцы смогут получать для посещения территории СП Владивосток (Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка), будут бесплатными. Их будут заказывать через сайт МИД. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Срок действия визы - 30 дней.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Семь междугородних автобусов из Владивостока отменены
09:18, 16 марта 2017 Семь междугородних автобусов из Владивостока отменены

Расписание

Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C
09:06, 16 марта 2017 Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C

В крае преимущественно без осадков

Бесплатный семинар для руководителей пройдет во Владивостоке
09:00, 16 марта 2017 Бесплатный семинар для руководителей пройдет во Владивостоке

Для участия необходима регистрация

Сибирскими учеными создана карта угроз цунами на ближайшую тысячу лет
07:20, 16 марта 2017 Сибирскими учеными создана карта угроз цунами на ближайшую тысячу лет

Море не только приятное место отдыха, но и непредсказуемая стихия

Премия «Молодежный вектор»: прием заявок от соискателей продолжается
06:32, 16 марта 2017 Премия «Молодежный вектор»: прием заявок от соискателей продолжается

Премия присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города

Во Владивостоке будет реализован приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
05:25, 16 марта 2017 Во Владивостоке будет реализован приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

В рамках программы будут благоустроены дворовые территории и общегородские пространства

Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком
04:16, 16 марта 2017 Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком

Участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества и в других сферах