Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 16 марта 09:41, 16 марта Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 16 марта (Адреса)
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Гороскоп на 16 марта

Проведите вечер наедине со своим избранником
Фото: autotube.hostrings.com Фото: autotube.hostrings.com
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 гороскоп. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю». Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати.

Сегодня – тот самый день, когда инициатива Овна может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Овен совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.

Сегодня Тельцу придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Тельца будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Тельца будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Телец в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Близнецам легче обычного! Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня переделать все, на что им вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Близнецы продвинутся далеко вперед.

Сегодня – день, когда окружающие будут настроены к Раку благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Рака есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на «ура», но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Рак может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?

Сегодня Льву следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Лев не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Девы, исказит ее, а Дева в итоге будет ответственной за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Деве сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ей будет ой как непросто!

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Весам стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до них решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Весы сегодня сэкономят массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Сегодня Скорпиону следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Скорпиона откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Скорпиону придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Стрельца могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Стрельцу будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Стрельца могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Сегодня Козерога может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Козерога будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Сегодня день Водолея пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Водолея, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того – он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Водолее проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Сегодня Рыбы, вполне возможно, захотят в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: их представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Рыбы не владеют всей информацией или плохо просчитали варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует их. Так что главным правилом Рыб в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, они потеряют многое.

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