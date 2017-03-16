Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +10 °C

В крае преимущественно без осадков

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2..+10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.