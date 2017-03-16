Ученые оценили угрозу цунами для Приморья

Сильные волны в таких районах могут порождаться подводными оползнями и обвалами в море

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Института вычислительных технологий (ИВТ) и Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН оценили угрозу цунами для Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Наука в Сибири".

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что на Дальнем Востоке самыми опасными территориями с точки зрения угрозы цунами являются Камчатка и Курилы. Угроза цунами для берегов Японского моря, по сравнению с Курило-Камчатским побережьем, существенно ниже, по крайней мере, в отношении максимальных «площадей поражения».

Однако частота повторения гигантских волн для побережья Приморского края является достаточно высокой, отмечают специалисты. Так, за вторую половину XX века опасные явления наблюдались здесь трижды: в 1940, 1986 и 1993 годах.

- Источником этих цунами были подводные землетрясения, происходившие в восточной части Японского моря с очагами на крупной литосферной границе раздела, протягивающейся вдоль западных берегов Японии, - комментирует заведующий лабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН доктор физико-математических наук Вячеслав Гусяков. - Причем сильные цунами в подобных акваториях возникают подчас даже при землетрясениях умеренной магнитуды, цунами от которых в субдукционных зонах едва заметны. Причиной этого является высокая вероятность возникновения в этих морях подводных оползней и обвалов как следствия повышенных скоростей осадконакопления.