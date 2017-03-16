Премия «Молодежный вектор»: прием заявок от соискателей продолжается

Премия присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Управление по делам молодёжи администрации города Владивостока продолжает прием документов от соискателей премии «Молодежный вектор». Представители молодёжи, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы, получат денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Премия присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города, - рассказал начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. - Таким образом мы стимулируем граждан в возрасте от 14 до 30 лет на дальнейшую плодотворную работу на благо города. Времени на подачу заявки осталось совсем немного, поэтому мы призываем молодых людей не затягивать с подачей документов. Отмечу, вы можете стать лауреатом премии и специального знака как в результате самовыдвижения, так и в результате выдвижения от какой-либо организации».

По окончанию приема документов от соискателей премии будет сформирован экспертный совет, куда войдут представители администрации Владивостока, творческой среды и общественности. Члены экспертного совета рассмотрят документы всех кандидатов, проведут заочную оценку деятельности лауреатов.

Чтобы стать кандидатом на получение премии, необходимо предоставить ходатайство о выдвижении и согласие на обработку персональных данных. В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодежной политики города Владивостока за один год, предшествующий дате выдвижения (в 2017 году - с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года).

Ходатайство и документы кандидата предоставляются в управление по делам молодежи администрации города по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30. Документы принимают до 1 апреля 2017 года по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов.

Контактное лицо - Полтавцева Анастасия Владимировна, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.