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Германия изучает вопросы возможного взаимодействия с Владивостоком

Участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества и в других сферах
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 марта, в администрации Владивостока прошла встреча начальника управления международных отношений и туризма администрации города Алексея Кушнира с начальником отдела экономики посольства ФРГ в России Тобиасом Тункелем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Во встрече также приняли участие первый секретарь представительства МИД во Владивостоке Владимир Коновалов, руководитель московского представительства фонда им. Конрада Аденауэра Клаудиа Кроуфорд и почетный консул ФРГ во Владивостоке Ярослав Котык.

Основной целью визита во Владивосток делегации ФРГ стало знакомство с экономикой города и перспективами развития в Приморье немецкого бизнеса. Тобиас Тункель подчеркнул, что его страна стремится сотрудничать со всеми регионами России. А начать можно с культурной составляющей. Например, в сентябре этого года планируется проведение кинофестиваля немецких и корейских фильмов. Тематика: «Один народ – две страны». Подробнее рассказал Ярослав Котык:

«Сейчас идет отбор фильмов. Все они посвящены ситуациям, в результате которых одно государство было поделено на два. Этот исторический факт объединяет и Германию, и Корею. Тема очень важная. И мы надеемся, что кинофестиваль станет первым шагом взаимодействия Германии и Дальнего Востока России».

Кроме того, участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества и в других сферах. У немецкого менеджмента и бизнеса уже наработан большой международный опыт внедрения своих технологий, и они намерены поделиться им с владивостокскими специалистами. Алексей Кушнир рассказал, что у администрации города давно отлажен алгоритм сотрудничества с иностранными партнерами.

«Здорово, что далекие расстояния не пугают и никогда не пугали немецких бизнесменов, - подчеркнул он. - И если углубиться в историю, то можно вспомнить, что первый большой торговый дом в городе был построен немцами, а кроме того электрификация Владивостока шла тоже благодаря немецким специалистам».

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