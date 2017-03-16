Для дачников Владивостока предусмотрели дополнительные бесплатные занятия

Вход свободный

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Дополнительную серию познавательных лекций для садоводов и огородников Владивостока проведет Союз садоводов приморской столицы при поддержке администрации города. Принять в них участие приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города по адресу: улица Ильичева, 15 (2 этаж). Начало лекций в 14 часов.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, темой предстоящего занятия станет выращивание ранних овощей в открытом грунте. Специалисты расскажут о том, какие сорта лучше выбрать и как правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай.

Темы ближайших занятий:

24 марта - Яблоня и груша: сорта, адаптированные для юга Приморья. Способы защиты от болезней и вредителей.

31 марта - Смородина и жимолость: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

7 апреля - Клубника. Сорта рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

14 апреля - Крыжовник. Сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

21 апреля - Слива. Сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней

28 апреля – Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.

Напомним, что познавательные занятия для дачников также проходят по субботам на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).