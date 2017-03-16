Для дачников Владивостока предусмотрели дополнительные бесплатные занятия

Дополнительную серию познавательных лекций для садоводов и огородников Владивостока проведет Союз садоводов приморской столицы при поддержке администрации города. Принять в них участие приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города по адресу: улица Ильичева, 15 (2 этаж). Начало лекций в 14 часов.
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, темой предстоящего занятия станет выращивание ранних овощей в открытом грунте. Специалисты расскажут о том, какие сорта лучше выбрать и как правильно ухаживать за растениями, чтобы получить хороший урожай.
Темы ближайших занятий:
24 марта - Яблоня и груша: сорта, адаптированные для юга Приморья. Способы защиты от болезней и вредителей.
31 марта - Смородина и жимолость: сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
7 апреля - Клубника. Сорта рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
14 апреля - Крыжовник. Сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
21 апреля - Слива. Сорта, рекомендуемые для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней
28 апреля – Абрикосы и персики: сорта, рекомендованные для юга Приморья. Защита от вредителей и болезней.
Напомним, что познавательные занятия для дачников также проходят по субботам на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).