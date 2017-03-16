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Вопрос платы за общедомовые нужды обсудят во Владивостоке на выездных семинарах «Управдома»

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются выездные семинары муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», посвященные вопросу платы за общедомовые нужды (ОДН), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

График проведения выездных занятий «Управдома» на март 2017 года:

Дата и времяМесто проведения
14 марта в 18:30 часовбиблиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8)
16 марта в 18:30 часовшкола № 82 (ул. Адм. Горшкова, 26)
21 марта в 18:30 часовшкола № 50 (ул. Олега Кошевого, 26)
28 марта в 18:30 часовбиблиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76)
30 марта в 19:00 часовшкола № 63 (ул. Бородинская, 7)

Спикерами занятий выступят сотрудники информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационный центр г. Владивостока», члены некоммерческого партнерства «Домовой контроль». Администрация приморской столицы приглашает на занятия всех желающих. Вход на семинары свободный.

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