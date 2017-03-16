Вопрос платы за общедомовые нужды обсудят во Владивостоке на выездных семинарах «Управдома»

Вход свободный

Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются выездные семинары муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», посвященные вопросу платы за общедомовые нужды (ОДН), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

График проведения выездных занятий «Управдома» на март 2017 года:

Дата и время Место проведения 14 марта в 18:30 часов библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) 16 марта в 18:30 часов школа № 82 (ул. Адм. Горшкова, 26) 21 марта в 18:30 часов школа № 50 (ул. Олега Кошевого, 26) 28 марта в 18:30 часов библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) 30 марта в 19:00 часов школа № 63 (ул. Бородинская, 7)

Спикерами занятий выступят сотрудники информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационный центр г. Владивостока», члены некоммерческого партнерства «Домовой контроль». Администрация приморской столицы приглашает на занятия всех желающих. Вход на семинары свободный.