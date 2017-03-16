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Молодежь Владивостока призывают вести здоровый образ жизни

Занятия бесплатные
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Специалисты Молодежного ресурсного центра Владивостока совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю проводят серию просветительских лекций о вреде наркотиков. 14 марта такое занятие состоялось в краевом колледже технологии и сервиса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Встречу с юношами и девушками специалисты проводят с использованием видеороликов, которые демонстрируют тяжелые последствия употребления наркотиков и таких никотиносодержащих смесей, как насвай. Именно эта смесь из-за низкой стоимости получила сегодня быстрое распространение в молодежной среде, причиняя серьезный урон здоровью подрастающему поколению.

Во время лекций юным слушателям подробно рассказывают об ответственности за хранение, распространение и употребление наркотиков.

«И легкие, и тяжелые наркотики одинаково губительны для организма человека. К примеру, насвай состоит из ингредиентов, употребление которых может привести как минимум к раковым заболеваниям, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Одной из эффективных мер предупреждения употребления и распространения наркотиков среди молодежи является системная профилактическая работа, которую в том числе совместно с полицией проводят и наши специалисты. На уроках мы доступным языком объясняем девушкам и юношам, что только от них самих зависит их будущее».

Такие уроки специалисты МРЦ проводят в школах и колледжах Владивостока бесплатно. Оставить заявку можно по телефону: 222-22-94.

Для информации

Подробнее о работе Молодежного ресурсного центра можно найти на сайте mrc-vlad.ru, а также в социальных сетях – ВКонтакте, инстаграме @mrc_vladivostok.

В ближайшее время профилактические мероприятия «Наркотики: не влезать – убьет!» состоятся:

- 15 марта в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 16); в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60); в ФГБОУ ВПО «ВМРК» «Дальрыбвтуз» (ул. Кирова, 93); в Морском колледже Морского университета имени Г.И. Невельского (ул. Станюковича, 66);

- 16 марта в школе № 6 (ул. Казанская, 4/6), в школе № 37 (ул. 4-я Восточная, 93);

- 17 марта в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Комарова, 4).

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